Damien TOURNEUR

Principales compétences



Aisance relationnelle, Analyse et résolution de problèmes complexes, Bon sens, Réactif, Sens des responsabilités, Rigoureux, Prise de décisions, Ecoute, Fixation d’objectifs clairs, Accompagnement des équipes, Leadership, Mobilisateur, Entrepreneur, Chef de projet, Stratège, Expert, Gestionnaire…

Exigence : Attention portée aux détails, préparation, cohérence entre parole et actes,…

Délégation : Fixation des objectifs, responsabilisation de ses collaborateurs, prise en compte d’idées nouvelles, contrôle,…

Décision : Implication des autres, annonce, mise en œuvre, capacité à dire non, à soutenir les décisions de sa hiérarchie,…





Mes compétences :

Logement social

RT2012

Maîtrise d'ouvrage

Conduite d'opération / OPC

Maitrise d'oeuvre

Certification qualitel

Biologiste de l'Habitat

Management

Environnement

Gestion

Gestion de projet

Encadrement

Recrutement

Financement immobilier

Coaching

Formation

Gestion des entreprises

Prise de décision

Amiante

Direction technique

Comite d'entreprise

Association loi 1901

Gestion de patrimoine

Management opérationnel