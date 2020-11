Damien VASSALLO

Au niveau professionnel, je m'implique énormément dans ce que je fais. J'aime le travail bien fait et de manière productive. J'apprécie beaucoup travailler avec des personnes efficaces et compétentes qui fournissent un travail soigné et avec qui j'ai vraiment le sentiment d'avancer.



Au contraire, si il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est d'être sous la responsabilité de, ou en collaboration avec, quelqu'un qui va passer plus de temps à chercher des excuses qu'à faire réellement son travail. Je considère cela comme étant un manque complet de professionnalisme.



Au niveau de l'environnement, j'aime être dans un cadre agréable avec une bonne entente avec mes collègues et dans une société qui a une bonne communication.



Mes compétences :

Langages C

Langage Matlab

Contrôle Moteur Diesel

Post Traitement des Moteurs Diesel

Automatisme

Systèmes embarqués

Norme ISO 26262

Acquisition de données

Mise au point moteur

Microsoft Office

Sureté de fonctionnement

Visual Basic

Spécifications fonctionnelles

Analyse fonctionnelle

Traçabilité