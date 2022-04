Fondé à Marseille depuis 2002, je travaille au sein de CHINAFI en tant que Directrice. Cet organisme a pour vocation de promouvoir les échanges économiques entre la CHINE et la FRANCE.CHINAFI est une structure dynamique en perpétuelle progression qui offre une gamme de services et de formations dédiés aux entreprises.Notre équipe est constituée de consultants-experts franco-chinois qui s'engagent à travailler de manière fiable et respectueuse tout en prenant compte vos besoins.





Mes compétences :

Créative

dynamique

Pragmatique

Supply Chain

Procurement

Joint Venture

Import/Export