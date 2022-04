Dan NEWTON, qui est sans doute le principal acteur du marché immobilier anglophone en Bretagne. Ayant été reconnu pour avoir ouvert le Centre Bretagne au marché anglophone en 1986, il était le premier anglais à détenir une carte professionnelle en Bretagne.



Agence NEWTON, fait partie de la nouvelle génération des Agence Immobilières 100% internet. Grace à nos 25 ans d'expérience dans l'immobilier, nous avons développé une nouveau structure de fonctionnement. Nous avons un SARL français avec une carte de transaction française et un siège sociale en France, la seul différence est que nous n’avons pas d’agence pignon sur rue avec vitrine pour attirer les curieux. Notre vitrine est notre site web et la multidiffusion des biens sur une multitude de portails immobiliers, en France comme à l’étranger.



A l’Agence NEWTON, nous travaillons avec une idéologie différente, une vision qui change des habitudes des agences françaises qui ont un stéréotype de fonctionnement. Chez nous, « innovation » et « informations » sont des mots clés ! Ce type de fonctionnement est en train de devenir l’idéal pour les clients français. Cette à dire que la clientèle française devient aussi exigent que celle d’Angleterre, Amérique et Russie, en ceci elle attend à beaucoup plus d’informations et de services du part de l’agent, un descriptive sommaire ne suffit plus, ni un simple rendez vous pour une visite.



C’est pour celle-là qu’Agence NEWTON à choisir de fonctionner avec des négociateurs, basé chez eux, donc sur le terrain avec une meilleure connaissance des marchés locaux.



