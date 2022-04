-un manager autonome/proactif qui décide rapidement tout en étant pragmatique et centré sur le résultat

-capable de motiver, fédérer et organiser efficacement les équipes; je sais faire travailler les gens ensemble pour résoudre les problèmes de manière méthodique

-je m’adapte aux gens et aux équipes tout en apportant mon dynamisme et mon enthousiasme

-une personne qui imagine et propose des nouvelles idées/approches et qui apporte son énergie pour les mettre en œuvre

-j'ai la capacité d’analyser/synthétiser les données et les situations de manière objective ; je préfère anticiper et prévenir les situations difficiles

-j’aime construire (projets, organisations) de manière durable



Mes compétences :

Gestion de projet

Cahier des charges

Analyse des couts

Gestion budgets

Gestion de la production

Gestion des équipes

Amélioration continue

Amélioration de la productivité