Cédric AUVERNOIS

Issue du domaine de la gestion, cest tout dabord par opportunité que jai démarré mon parcours dans le monde du travail temporaire dans un contexte généraliste, puis dans des domaines plus spécialisés comme le nucléaire, lindustrie, le BTP en agence, et également sur sites clients dédiés, pour le compte de grands groupes, TPE et PME.



Ces années dexpériences ont mis en évidence un intérêt grandissant pour le monde du recrutement, jai alors progressivement développé mes compétences au sein de cabinets de recrutement en me perfectionnant dans la démarche commerciale ainsi quen techniques dapproches et de sourcing de candidats.



J'ai ainsi pu au fur et à mesure de mon parcours évoluer jusquà maîtriser le processus de recrutement dans son intégralité (prospection et suivi commercial, marketing, sourcing, approche de candidats, entretien).



Mon expérience évolutive ma enseigné la rigueur, la curiosité, la remise en question, la ténacité, le respect des engagements, lhumilité... Autant de qualités indispensables dans le monde du recrutement.



Je reste persuadé que lon doit sans cesse sadapter, se remettre en question, et penser, anticiper, aujourdhui comme si lon était demain, dans une volonté de réinventer laccès et lexpérience du travail pour tous.