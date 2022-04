Dan POSALSKI

Diplômé en gestion de projet et en communication, j'ai dirigé pendant 4 ans une agence indépendante au Luxembourg et développé une activité de consulting durant 2 ans.



J'ai rejoint l'agence NOVEMBRE en janvier 2012 pour accompagner les clients de l'agence sur des problématiques digitales, liées notamment à la performance des campagnes emarketing.



Nous élaborons des recommandations grâce à une expertise sur des différents leviers (display, adnetwork, affiliation, seo, sem) et par une anticipation des nouvelles technologies (rtb, richmedia), tout en proposant une totale transparence sur les résultats à nos clients, par la mise en place d'outils de Data et analytics innovants.





Mes compétences :

communication

marketing

emarketing

data

real time bidding

dashboarding