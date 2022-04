Dan SAMAMA

Récemment diplômé avec honneur d'une maîtrise en commerce et finance international à ESGMS Paris (Ecole Visée et Reconnue grade master, Membre de la Conférence des Grandes Ecoles), j'ai su mettre à profit mes qualités professionnels qui feront de moi un atout important dans une entreprise.

Mon parcours d'étude à l'étranger m'a donné la possibilité d'élargir mes compétences et la capacité de m'adapter aisément à différents types d'environnements.



Je cherche un CDI dans la ventes et le marketing à l'international.



Mes bonnes compétences de prospection, ma capacité à gérer les relations avec les clients et mon expertise financière en développement des affaires sont des raisons pour lesquelles je pourrai conduire avec succès, un projet dans votre entreprise.