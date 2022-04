Dan. STUDIOPROD.

Dans mes films : je raconte votre histoire. Pour un mariage par exemple: à l’issue du premier rendez-vous, je demande (à vous ou à vos témoins) de préparer les photos d’enfance et les musiques auxquelles vous tenez particulièrement, afin de mieux vous connaitre.

Le film vous correspondra et vous surprendra également. Mon but est de produire un film très personnel et personnalisé.



Mon savoir-faire se reconnaît à travers les plans, les musiques . Votre film emmène le spectateur dans cette inoubliable journée. Le déroulement de votre journée est ponctuée de flashbacks, de ralentis et d’accélérés, de scènes dynamiques ou poétiques, graves ou humoristiques, qui caractérisent le style « DANPROD »



La vidéo est montée en gardant constamment à l’esprit l’émotion suscitée lors du premier visionnage mais également celle qui, dans cinquante ans, envahira le cœur de vos enfants et petits enfants quand ils se pencherons sur des mémoires tellement précieuses.



Mes compétences :

Montage audiovisuel

Reportage audiovisuel

Transfert , Restauration de supports vidéo anciens