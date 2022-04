Vente au détail dans la téléphonie mobile et impression d'objets. (Impression d'objets sur mesure "mug, t-shirt, coussins, coques et étuis téléphones...). En parallèle, je suis présent les plus grandes foires et salons de France.



Mes compétences :

E-commerce

Achats

Prospection commerciale

Commerce B2B

Commerce de gros

Comptabilité

Commerce B2C