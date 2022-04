Dani LAGHOUATI

Fort d'une expérience dans le management,la gestion,la logistique et enfin la formation .

J'ai pu exercer dans différentes entreprises où toutes ces valeurs ont pu être mise en avant .

Mes points forts :

La rigueur dans l'atteinte de mes objectifs.

Ma sincérité et le respect de mes collaborateurs et de mes clients .

Mon parcour professionnel.

Mon leadership.

Ma formation au sein des sapeurs-pompiers à valoriser mon expérience personnelle.

Le leadership, le travail en équipe, le respect des procédures et le respect des hommes ont fait de moi un manager accompli et humain.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Management

Management commercial

Commerce de gros

Gestion de projet

Pédagogie

Formation

Accompagnement