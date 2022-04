Dani��le CARDIN

Professionnelle de la communication écrite, je travaille depuis plus de 25 ans dans les domaines suivants:

— Sous-titrage pour malentendants : tous types de documents audiovisuels

(dramatiques, documentaires, nouvelles, publicités, etc.) Très bonne connaissance d'ORESME et connaissance de base d'EZTitles, logiciels de sous-titrage.

— Traduction de l’espagnol et de l'anglais au français : documents écrits ou audiovisuels

(textes littéraires, religieux, juridiques, émissions de télévision, films…)

— Révision linguistique.

— Transcription de documents écrits ou audiovisuels (français, espagnol, anglais) : entrevues, films, publicités, documents universitaires, juridiques, etc.



Mes compétences :

Traduction de l'espagnol et de l'anglais vers le f

Sous-titrage pour malentendants

Transcription en français et en espagnol

Révision linguistique