Daniel BAHOYA

Ingénieur en efficacité énergétique et du bâtiment avec 5 ans d'expérience dans le secteur de l'industrie et de la construction, où j'ai pu réaliser des projets d'optimisations énergétiques, de gestions de projets, de certifications BREEAM, LEED, NF HQE... ou encore de la gestion des sinistres.

Je suis à la recherche dune opportunité dans le domaine énergétique ou du bâtiment avec un fort intérêt en matière de gestion de projets ou encore de certification environnementale.



COMPETENCE :



- Réalisation d'audits énergétiques, de cartographie et d'étude de faisabilité ;

- Optimisation d'installations de production d'énergétique ;

- Maîtriser les normes énergétique et environnementale (ISO 14001, ISO 50001) ;

- Les référentiels de certification environnementale des bâtiments (LEED, BREEAM, NF HQE...) ;

- Maîtriser les solutions d'optimisation énergétiques des installations techniques (CVC/HVAC, vapeur, air comprimé, éclairage, régulation etc.)

- Maîtriser des outils et méthodes du management de projet ;

- Connaissance des réglementations ICPE, sécurité et risques industriels ;

- Montage de projets dans un secteur technique ;

- Élaborer les plans de définition de linstallation ;

- Rédaction de CCTP, contrôle et vérification des documents techniques ;

- Connaissance des métiers de l'environnement (déchets, CVC) ;

- Étude de plan CVC et maîtrise des systèmes CVC ;

- Participer à des groupes de travail internes sur le développement des expertises environnementale ;