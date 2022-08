Daniel BAHOYA (BAHOYA)

Ingénieur en efficacité énergétique et du bâtiment avec 5 ans d'expérience, je suis chef de projets en gestion de projets, de plus je pilote et réalise les études thermique. Je suis à la recherche d'une nouvelle experience avec un fort interet pour la transition energetique.



COMPETENCE :



avoir-Faire :

- Réalisation d'audits énergétiques, de cartographie et d'étude de faisabilité ;

- Normes énergétique et environnementale (ISO 14001, ISO 50001) ;

- Méthodes et outils de calcul thermique réglementaire (STD, SED,.....);

- Maîtrise les solutions d'optimisation énergétiques des installations techniques (CVC/HVAC, vapeur, air comprimé, éclairage, régulation, des systèmes CVC etc.) ;

- Maîtrise les outils et méthodes du management de projet ;

- Connaissance des réglementations ICPE, sécurité et risques industriels ;

- Montage de projets dans un secteur technique et dinstallation ;

- Rédaction de CCTP, contrôle et vérification des documents techniques ;

- Connaissance des métiers de l'environnement et des matériaux bio-sourcés ;

- Participe à des groupes de travail internes sur le développement des expertises environnementale ; sens de la relation client, de la communication

Savoir-Être :

- Sens de la responsabilité, organiser ; dynamique;

- Autonome, créativité, curiosité et rigoureux, bonne sens de la communication ; Aptitudes relationnelles ; force de propositions ; Bonne sens de la communication ;