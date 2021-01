Daniel BOILLOUX

Bonjour à vous,



Je travaille dans l'économie de partage avec une centrale d'achat française qui a été créée par des consommateurs. Elle est en direct avec des fabricants français ce qui permet de définir la qualité que nous souhaitons, et comme nous avons éliminé les intermédiaires, nous avons d'excellents prix, et ça sur une grande partie des produits du quotidien.



Nous avons plus de 2500 références sur une quinzaine de gammes différentes. Comme la redistribution des marges est différente du système classique, avec cette centrale d'achat, tout le monde est gagnant: d'abord le client, à qui nous permettons de réaliser de réelles économies, le fabricant, car il bénéficie de plus de budget pour faire de la qualité et se rémunérer correctement, la centrale qui crée des emplois, et les conseillers qui se créent des revenus.



Il est possible d'être simplement client et bénéficier d'un rapport qualité/prix exceptionnel, ou si on a de l'ambition de se créer des revenus qui peuvent être conséquents, en parallèle de son activité principale. Cela implique de faire des efforts que tout le monde n'est pas prêt à faire.



En effet, nous avons été, depuis tout petit, habitué à penser comme un employé: Fait-ci, fait-ça, sinon il y aura des conséquences. Et ça, aussi bien tout au long du parcours scolaire qu'au niveau professionnel.



Nous avons été dirigé par des forces extérieures toute notre vie. Notre environnement nous a dit quoi faire et quoi ne pas faire. Et donc ça nous a fait associer le travail à la douleur, à quelque chose qu’on doit fuir, éviter, c’est une corvée.



Aussi, il n’y a pas de doute que lorsqu’on arrive dans une activité où on est indépendant, on est surpris. Il n’y a pas de chef pour dire quoi faire et quand le faire, mais il y a un accompagnement performant, et il n’y a pas de conséquence immédiate si on n'est pas actif.



C'est ce qui fait que beaucoup de gens démarrent dans ce type d'activité, n'obtiennent pas les résultats escomptés et en viennent à dénigrer. C'est souvent les mêmes qui se plaignent le dimanche soir parce qu'il faut retourner au travail le lendemain matin.



Pourtant le travail c’est de la création, de la contribution, des objectifs, de la passion. Et s’il est compris comme ça, le travail peut vous apporter des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.



De nos jours où beaucoup de salariés, et même des indépendants, n'arrivent plus à trouver leurs marques dans un monde qui va toujours plus vite, il me parait indispensable d'avoir le courage, l'audace de regarder ce qui se fait en dehors de son job pour pouvoir éventuellement choisir dans quel sens faire évoluer sa vie, et ne pas subir une vie où l'espoir n'est plus d'actualité.



