Daniel BONVALOT

Après avoir été directeur commercial, directeur du marketing dans plusieurs PME, j'ai choisi de créer ma propre structure d'entreprise sur la Seine et marne en intégrant le réseau national Prospactive auquel j'ai adhéré pendant 4 ans.



Désormais, ADC Entreprises accompagne dans leur développement de nombreuses PME et TPE en Seine Et Marne et jusqu'à Sophia Antipolis!



Le métier d'ADC est de concevoir, de mettre en oeuvre et de piloter un plan d'actions commerciales adapté au cas et à la stratégie de chaque entreprise. La force d'ADC est de créer une nouvelle dynamique qui va générer des résultats et de mettre en place une démarche structurée qui souvent fait défaut dans les PME et les TPE



Objectif :la conquête de nouveaux clients pour l'entreprise.



www.developpementcommercial-adc.com



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Externalisation

PMI

PME