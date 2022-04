Dominique WATINE

L’agence immobilière IMMOSKY Nord installée à Bondues, résolument moderne et tournée vers les nouvelles technologies, offre une approche différente et novatrice de la transaction immobilière en proposant notamment une utilisation optimale d’Internet et en se dotant d’outils performants en gestion interne comme pour le rapprochement des fichiers « biens à la vente » et « acquéreurs potentiels », afin d’avoir une réactivité optimale pour la vente ou l’achat de votre bien. Aujourd’hui, plus de 90% des Français en quête d'un bien immobilier commencent leur recherche sur Internet, c’est pourquoi la part la plus importante de notre communication est consacrée à la diffusion de nos annonces immobilières (vente de maisons, appartements, terrains sur Lille et ses environs) sur les principaux portails immobiliers du web, sites d’annonces et supports web régionaux. Une dizaine de sites sont ainsi répertoriés parmi les plus utilisés par les internautes et environs 60 autres sont sélectionnés pour compléter notre plan de communication multi diffusion : portails d’annonces spécialisés, portails immobiliers nationaux et internationaux.