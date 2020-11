Ingénieur trilingue avec 13 années dexpérience professionnelle internationale, aux compétences reconnues en direction de projet et déquipe, déterminé à fournir une valeur ajoutée à ses clients, expérimenté en réingénérie de processus, analytique, ouvert desprit et curieux, engagé, doué dun bon sens relationnel et dune grande capacité dadaptation