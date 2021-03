Daniel DANIEL DUFOURT (DUFOURT)

- Assistant de Sciences Economiques à la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Paris, puis à l'Université Paris I du 1.10.69 au 31.07.71.

- Service militaire en qualité de chargé de mission auprès du Service de l’Inventaire, puis du Service de la programmation économique et financière de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (D.G.R.S.T.) du 1.08.71 au 31.07.72.

- Assistant de Sciences Economiques à l’Université Lyon2 du 1.10.72 au 30.11.79

- Maître Assistant de Sciences Economiques à l’Institut d'Etudes Politiques de Lyon du 1.12.79 au 30.11.85.

- Maître de Conférences depuis le 1.12.85 à l’Université Lyon 2 mis à disposition de l’Institut d'Etudes Politiques

- Professeur de Sciences Economiques à l’Université Lyon 2 à compter du 01.10.89, puis affectation à ma demande à l’Institut d'Etudes Politiques de Lyon à compter du 01.10.1991.

- Membre du groupe de travail "Mutations technologiques, Emploi, Formation" du programme pluriannuel en Sciences Humaines Rhône-Alpes au titre du contrat de plan entre l'Etat et la région Rhône-Alpes.

- Nomination de décembre 1989 à décembre 1991 au sein du groupe d'experts n° 71 (Economie et Gestion) du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'examen des demandes de contrats d'encadrement doctoral et de recherche.

- Président de la Commission d'élaboration des sujets de baccalauréat de la série B, session de 1993, Académie de Lyon.

- Directeur de l’URA-CNRS 945 « Economie des Changements Technologiques » du 01.01.92 au 01.01.96.

- Membre de la Commission Nationale d' attribution des subventions pour publication des thèses en 1993.

- Membre du jury du concours d'entrée aux Ecoles Normales Supérieures, section des Lettres (groupeB/L) en 1996 , 1997 et 1998.

- Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon de mai 1999 à avril 2004