Daniel DONADIO

Avec une expérience professionnelle de plus de vingt ans dont plus de dix ans en Gestion Electronique de Document, je suis actuellement responsable du développement de l'offre GED d'ATEXIS (Ex Cisia Ingénierie). Chargé de projets transverses ayant un fort impact sur ma société (aussi bien en terme de CA que d'intérêts techniques), j'exerce aussi une activité de veille sur l'ensemble des problématiques GED, ECM dématérialisation et autres activités connexes.



Mes compétences :

ECM

Alfresco

GED

DITA

Documentum

Assistance à maîtrise d'ouvrage