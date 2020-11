A l'origine du concept "MAGIPHY" depuis 2002 et président de l'association du même nom, les joutes scientifiques, mises en oeuvre au niveau français et avec nos amis Belges de l'ULB, pendant plus de 10 ans en collaboration avec l'université de Lille-1, sont devenues depuis 2014 le concours "Faites de la Science" sur l'université de Lille-1 mais encore l'université de Valenciennes Hainaut. Je suis membre de la SFP et du groupe HOPE pour lequel une communication orale au séminaire du même nom à HELSINKI en août 2014 a été présentée avec mes collègues enseignants chercheurs de Lille-1.

Chargé d'une petite mission de valorisation de la science sur le bassin 5 de Dunkerque - Flandre, en qualité de chef d'établissement, je propose des actions relatives à la culture scientifique depuis maintenant plus de deux années sur cette académie après avoir effectué des missions équivalentes dans l'Oise ou en académie d'Amiens. Je me suis occupé des Olympiades de Physique France sur l'académie de Lille pendant plus de 12 ans alors que j'étais professeur agrégé de physique enseignant la photonique en post bac.

Vous pouvez me joindre à l'adresse électronique l.proviseur@gmail.com

Daniel DROZ