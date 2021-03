Daniel EMILIANI

Le secteur du bien être, de la forme et du sport est en forte croissance depuis des années.

Nous vous permettons de développer VOTRE projet d'entrepreneur en toute liberté, sans aucun risque et sans contrainte, en parallèle de votre activité principale.



Si vous êtes dynamique, curieux de nouvelles opportunités, performer, challenger, créatif, ce projet est taillé pour vous. Nos formations et nos coachings, GRATUIT, vous accompagneront dans votre projet de carrière.



Nos principales compétences : Les valeurs humaines. Le respect. L'entraide.



Notre site Web : https://ethics-concept.com/qui-sommes-nous/



"Sans curiosité on meurt et sans courage on ne vit pas." Hugo Pratt



Mes compétences :

Coaching

Communication

Formation

Management