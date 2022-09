Daniel ESCARAVAGE

Je suis en reconversion professionnelle après 3 ans de travail en tant que serveur polyvalent. J'ai pu accueillir lors de ces années : Le relationnel client, le travail d'équipe ainsi que la communication et les processus de ventes.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un stage sur la ville de Tours qui s'inscrit dans la continuité de ma formation suivie à la Wild Code School d'Orléans (Développeur web et web Mobile Fullstack).

Lors de cette formation j'ai pu réaliser 3 projets dont un pour une association orléannaise (Split Screen)(github:DESCARAVAGE), 2 hackathons, mais également 2 projets personnels pour parfaire mon apprentissage.

Je suis disponible maintenant et suis à votre disposition pour la moindre question concernant mon profil.

Bien à vous.