Daniel GUTHLIN

MON PROFIL PROFESSIONNEL



Fiabiliser et améliorer les installations

Analyser les paramètres (vibrations, températures, huile), les incidents, les historiques et la criticité des machines pour l’adaptation des plans de maintenance.

Préparer, planifier et suivre une intervention ; de la rédaction du cahier des charges jusqu'à la supervision du chantier.

Être polyvalent dans les domaines de la mécanique, hydraulique, automatisme, électrotechnique.

Esprit pratique : travaux manuels (atelier, chantier)

Concevoir : A partir de la page blanche, suivre les spécifications et objectifs pour mener à bien un projet.

Conseiller : Avec mon expérience je développe des nouvelles solutions.

Gérer mon travail: Je suis capable de m'organiser et de créer un planning réalisable

Aider : Apporter mon expérience et mon savoir-faire à mes collègues

Soutenir une idée, un projet



ET PERSONNEL



Motivé, à l’écoute de l’autre, autonome, digne de confiance, discret et sérieux, honnête, méthodique, ponctuel, sociable, curieux



Mes compétences :

Conception mécanique

CAO/DAO

Fiabilisation

GMAO

Diagnostic

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion de projet

Travail d'équipe

Suivi de chantiers

Travail en atelier ou sur chantier

Autonomie professionnelle

Mécanique

Diagnostic technique

Turbomachines

Pétrochimie

Analyse vibratoire