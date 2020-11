Daniel ICHBIAH

Je suis l'auteur d'une soixantaine de livres dont plusieurs best-sellers :



Les 4 vies de Steve Jobs (2011) - N°1 des ventes en France



Bill Gates et la saga de Microsoft (1995 - 200 000 exemplaires)



Solfège méthode ludique (2003 - plus de 120 000 exemplaires)



Dictionnaire des instruments de musique (2004 - 25 000 exemplaires)



La saga des jeux vidéo (1998 - 14 000 exemplaires)



Histoire des jeux vidéos (2005 - 11 000 exemplaires)



Sauver la Terre (2007 - 19 000 exemplaires)



Versailles guide de jeu (1998 - 9 000 exemplaires)



Quatre de mes livres ont été publiés dans plusieurs pays : Les 4 vies de Steve Jobs, Bill Gates et la saga de Microsoft, Robots genèse dun peuple artificiel, Comment Google mangera le monde.



Mon premier livre est sorti en 1986 : Ne quittez pas je vous passe mon répondeur.



Mes compétences :

Écriture

Rédacteur en chef

Auteur compositeur