Passionné d’écriture, j'ai fait mes armes au sein de l'agence de webmarketing Ucatchit, en tant que Responsable du Pôle Editorial/Rédacteur Web.



Pendant ces deux années de bons et loyaux services, je rédigeais des textes orientés SEO sur de nombreuses thématiques (droit, immobilier, loisirs, informatique, santé etc.).



Mon travail consistait à travailler sur des mots-clés précis afin d'améliorer la position des pages des sites dont j'avais la charge dans les SERP. En parallèle, je manageais une équipe de rédacteurs freelance et stagiaires tout en effectuant des formations sur les bonnes pratiques de la rédaction web.



Depuis 2015, je suis Rédacteur Web freelance et créateur/animateur du siteArray (traitant de l'actualité du SEO, de la rédaction web et de l'entrepreneuriat).



Contactez-moi au 06 63 71 60 09 ou sur romain.gerbet@gmail.com.



Spécialités : rédaction web, webmarketing, référencement naturel et gestion de projet rédactionnel.



Mes compétences :

Pack Office

Wordpress

Prestashop

Social Media Marketing

Création de champ lexical

Rédaction Web

HTML / CSS

Gestion de projet éditorial

MailChimp

Google Analytics

Google Adwords

Référencement payant

Référencement naturel