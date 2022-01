Daniel LANGRAND

Wizeoo, basée à Marcq en Baroeul, spécialiste des projets autour des métiers du Retail, a les profils et l'état d'esprit pour vous accompagner dans vos projets de transformation, tant dans l'accompagnement des métiers que dans la réalisation et la mise à disposition de solutions applicatives.



Simplicité, confiance, communauté d'intérêt, trois mots qui résument parfaitement notre vision de l'équipe et de la relation avec nos clients. trois mots qui font avancer les projets que nous menons.



Chacune de nos solutions est centrée sur le GESTE MÉTIER QUOTIDIEN, et assure confort et gain de productivité à vos collaborateurs, afin qu'il puisse donner la priorité à leur métier.



Chacun de nos consultants AMOA possède une belle expérience de la distribution (générale, spécialisée, textile), ses process, ses enjeux.



Nos clients ? La Halle, Lyreco, Supermarchés Match, Leroy-Merlin, Top-Office, La Redoute, Gerard Darel, Damart, IdGroup, SCA, ...



WIZEOO, c'est aujourd'hui 15 personnes, 80% de croissance chaque année et de l'innovation plein les claviers !



WIZEOO est membre de l'AS2I, lauréat du Réseau Entreprendre Nord et soutenu par BPI France.



WIZEOO a eu le grand plaisir de gagner le Prix Révélation Nord de l'année 2014 au Deloitte technology Fast 50, palmarès récompensant les plus belles croissances du secteur IT.



Merci à notre formidable équipe, et merci à tous nos clients pour leur confiance



