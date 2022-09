Daniel MALOCHE

Je suis Dessinateur Etudes 2 confirmé en électricité, je suis à la recherche d'un poste de Dessinateur

Projeteur 1 en Electricité en région parisienne et je suis à l'écoute de toutes propositions.

Compétences

- Bonne maîtrise du logiciel AUTOCAD

- Bonnes notions sur SchemELECT

- Bonnes notions sur CANECO BT (Mises à jour et vérification de notes de calcul électriques)

- Expérience dans l'utilisation de la base de Donnée PDM, M-Files

- Expériences sur projets Industriel,Tertiaire,Oil & Gas,Traitement des eaux

- Intégration d'appareillages électriques dans Armoires et tiroirs électriques



Mes compétences :

CANECO BT

Autocad

Autocad electrical

SchemELECT

Electrotechnique

PDM