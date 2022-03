Je suis un jeune homme qui a fait ses études au lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim, après avoir passé cinq ans à Paris.

Diplômé du Master in Management Grande École de l'ESCP Europe, après une Licence en Gestion et Management à l'USJ, et une Classe Prépa Maths Sup-Maths Spé à l'ESIB, je travaille actuellement chez Dictalive SAL.



Mes compétences :

Word/OpenOffice

Access

Excel

Powerpoint

Contrôle Interne

Audit

Contrôle de Gestion

Banque de détail

Santé

Analyse financière

Finance d'entreprise