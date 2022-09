Daniel POLTÉ

Mes trente années d’expérience dans le domaine très concurrentiel de la bureautique ont été marquées par l’atteinte et le dépassement des objectifs qui m’étaient fixés.



Mon activité s’étendait de la prospection à la réalisation de la vente finale, conditionnée par une découverte et une réponse spécifiques aux besoins des clients.



Je dispose d’une bonne qualité d’analyse et de synthèse .Mes qualités relationnelles et ma capacité d’écoute sont les atouts qui me permettent de mener à bien les missions confiées.



Je maîtrise les différents outils informatiques et saurai m’adapter sans difficulté à un nouvel environnement.





Mes compétences :

Fidélisation client

Négociation

Techniques de vente

Gestion de parc