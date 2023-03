Marc TAVERNIER

Après 20 ans de chimie, la prise en charge du service travaux d'installations Photovoltaïque chez TENESOL a été une aventure passionnante dans un marché prometteur en forte croissance, avec des évolutions techniques et réglementaires régulières. Avec l’écroulement du marché photovoltaïque, le rachat par TOTAL et l'integration au groupe SUNPOWER, avec son avancée technologique et avec la création de la branche EMA/APAC (monde hors US) donne une nouvelle dimension au marché Photovoltaique , avec l'ouverture internationale pour l'installation des installations de forte puissance en toiture.



Mes compétences :

Construction

Energie

Entrepreneur

Photovoltaïque

Service Technique

Solaire

Technique