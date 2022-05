Philippe DUCHEMIN

CONSULTANT et FORMATEUR

PROJETS MOA

Mise en place de département de contrôle financier,

Réconciliation des positions de change,

Sélection des logiciels financiers et installation/paramétrage,

Couverture du risque de change,

Solvency 2 – calcul de SCR,

Alimentation ALM et calcul des TCI,

Project modelling sous Excel,

IFRS9 – impairment, hedge accounting,

Business plan et rentabilité.



Cours de Finance

Mesure de Performance,

Valorisation des instruments financiers : bonds, dérivés,

Contrôle des activités de marchés,

Théorie du portefeuille et CAPM,

Mesure des risques financiers en finance de marchés,

ALM : principes et calcul des TCI,

Conférence sur la Blockchain.



Cours d’Excel avancé

Calcul matriciel pour la finance,

Modélisation Risques : VAR et ES,

Modélisation Théorie du Portefeuille,

Tableaux Croisés Dynamiques (TCD),

Programmation VBA.



Mes compétences :

Réconciliation performance économique et comptable

Gestion Actif Passif / ALM,

Middle Office Risque et Résultats / Product Contro

Comptabilité bancaire de marchés,

Modélisation de projet : project finance,