Philippe DUCHEMIN

MEKAMICRON est une entreprise de mécanique de précision dédiée à l'aéronautique et plus particulièrement un spécialiste des pièces d'engrenage en peitte série.

Une expérience solide des ventes dans l'industrie, notamment dans les secteurs des métaux, acier, Cuivre, Aluminium, Zinc, destinés aux moteurs électriques, aux transformateurs, à l'emballage et aux applications comme l'automobile, l'énergie : éoliennes, câbles haute tension, l’électroménager et les infrastructures.

Des compétences en Marketing industriel et la réalisation de nombreux plans ainsi que la construction de plans stratégiques.

complétée par une approche méthodique dans le management par des outils comme le CRM, les plans grands comptes, l'animation des forces de ventes, l'organisation, la préparation de séminaires commerciaux.

Et portée par un intérêt à développer, une curiosité sur les marchés, une énergie à développer.



Mes compétences :

Aluminium

Automobile

Emballage

Energie

Éoliennes

Moteurs électriques

Transformateurs

ventes