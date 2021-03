Ingénieur ENSAM 1983 spécialisation Automatique, je suis passionné par l'analyse numérique (résolution d'équations par ordinateur...). j'ai d'ailleurs commencé ma carrière par cette activité(3 ans) puis j'ai suivi des boites d'engrenages aéronautiques en exploitation et parmi les activités de cette fonction, celle d'analyser les défaillances survenues en vol (engrenages détériorés, rupture d'axe, de roulements, fuite d'huile...)était celle qui me passionnait le plus.

J'ai été licencié en 1998 car l'entreprise n'avait plus besoin de mes compétences techniques et je recherche depuis une opportunité.

Depuis 2004 J'ai, en autodidacte, développé des compétences dans la programmation en langage C, script LINUX. VBA, Je développe à nouveaux des calculs d'analyse numérique et, en particulier, je développe des logiciels de calcul sur les engrenages, les asservissement analogique et numérique(transformé en p et en z, diagramme de Bode et Nichols, correcteur RST) et de simulation

vous pouvez voir ici des videos de demonstrations sur mon compte facebook:

engrenage:https://www.facebook.com/pierre.virlouvet.5/videos/vb.100012242771017/350145492070207/?type=3

Nichols:https://www.facebook.com/pierre.virlouvet.5/videos/vb.100012242771017/350138308737592/?type=3

simulation:https://www.facebook.com/pierre.virlouvet.5/videos/403862290031860/

J'ai aussi étudié les microcontrôleurs ATMEL(protocole SPI, UART, I2C), Matlab/simulink/Amesim

Je voudrais savoir si les entreprises de machines spéciales seraient intéressées d'automatiser les installations qu'il vendent par un microcontrôleur au lieu d'un automate programmable par exemple.



Mes compétences :

Hydraulique

Ingénierie

Mécanique

MATLAB

Automatique

Aéronautique