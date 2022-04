Guillaume DOMINGEON

Je dispose de 20 ans d’expérience dans le consulting, le process reengineering, l’interopérabilité du péage en Europe, les systèmes d’information, et de façon générale la gestion de projets complexes en environnement international :



> 2 ans en tant que membre du Codir IT France d’une société de dimension internationale leader dans les solutions RH.



> 11 ans en tant que directeur de projets technologiques et responsable du système d’information :

o Accompagnement au développement d’une start up jusqu’à sa position de leader européen du télépéage satellitaire

o Pilotage d’équipes et de projets technologiques stratégiques pour le business avec de fortes contraintes budgétaires, planning & politiques

o Travail en contexte multiculturel avec pilotage de partenaires et de prestataires à l’international



> 6 ans en cabinets de conseil avec une expertise CRM & pilotage de projets de transformation organisationnelle et informatique



Très adaptable à mon environnement professionnel, je suis à la recherche constante de la satisfaction de mes clients, internes comme externes.



Mes compétences :

Management

Gestion

Géolocalisation

Gestion de projet

Siebel

Gestion de la relation client

Accompagnement au changement

Automobile

M2M

SugarCRM

SIG

Information Technology

Télécommunications

Gestion du changement

Business Intelligence

Stratégie

Conseil en management

Business Analysis

Business Process Management

Business planning

Business strategy

Business Transformation

Transformation SI