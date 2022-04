2 BAC +2 en poche (DEUST et BTS) Je suis aujourd'hui au sein d'une petite entreprise que je conseil à tout le monde. (Patron qui à été à ma place et qui suis les formations au jour le jour.....)

Beaucoup a apprendre de lui...Conseils, Méthodologie et bonne humeur..

Du bon travail dans une bonne ambiance.....

Rien de mieux pour performer!



Mes compétences :

Automatisme

Electricité

Électricité automatisme

Formation

Hydraulique

Mécanique

mécatronique

Pneumatique

PROGRES

Voyage