Seymour GÉRALDINE

Je suis une personne dynamique, et rigoureuse. j'aime travailler méthodiquement. J'ai également un sens du contact développé. J'ai suivi une formation de secrétariat médical de septembre 2010 à juin 2011, afin d'élargir mon domaine de compétences et assouvir mon besoin de découvrir ce métier.



Durant cette formation j'ai fait un stage en cabinet d'ophtalmologie et en centre médico social. J'ai pris conscience durant ces deux périodes, de mes capacités relationnelles ainsi que de l'intérêt que je porte à ce secteur de travail.



cette formation a été couronnée de succès puisque j'ai obtenu 15.48 /20 de moyenne à mon examen. J'ai donc obtenu mon diplôme le 24 juin 2011.



Mes compétences :

Bonne orthographe

Capable de travailler en équipe

Confidentialité

Informatiques

Organisée

Orthographe

Outils informatiques

Sens du contact

Travailler en équipe