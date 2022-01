Daniel Rudy KOESSLER

Dans l'accompagnement depuis plusieurs années , j'ai découvert l'hypnose en 2011. Cela a été une évidence pour moi et m'a permis de développer des savoir-faire mais surtout un savoir-être...Je me propose également de vous accompagner en soins énergétiques.

Avoir des outils différents pour mieux vous accompagner pour atteindre vos objectifs ou traverser certaines étapes de votre vie personnelle comme professionnelle, avec bienveillance dans le respect de vos attentes et de votre univers.

Je vous reçois dans le Var à La Garde (83130) en présentiel et aussi en visio ou à distance aussi pour les soins énergétiques.