Daniel SCHAEFER

Je suis président de la société KALIS (SAS) société d'une vingtaine de collaborateurs consultants intervenant sur l'amélioration de la Qualité du Système d'Information de nos Clients.



Au sein de KALIS nous traitons les aspects Gouvernance du SI (pilotage, tableau de bord, port-folio, centre de services) et les solutions propre à la Qualification logicielle (analyse de patrimoines applicatifs JAVA,... Test et Recette) ainsi que les aspects Gestion du Changement (Gestion des exigences, Gestion de configuration logicielle, CMMI/ITIL).



Nous avons une offre SaaS logiciels Open Source (analyse de code avec Squale et pilotage de Test avec Squash/TestLink/ Mantis/Selenium).



Dans le domaine du testing nous mettons en oeuvre une société, spécialisée dans le Test, en Tunisie (Tunis), KALIVISION.

Cette véritable Usine à Tests se structure et offre dès à présent un catalogue de services de Tests à tarification trés compétitive (pour un service de Test externalisé et sécurisé dans notre usine la tarification journalière proposée du testeur est plus de 2 fois moins élevée que la tarification pratiquée sur le marché français) . Nos compétences sont outillées avec des Outillages de Test Innovants Open-Source (le nouveau produit de Test SQUASH) mais aussi avec des solutions propriétaires 'low cost' notamment dans l'automatisation des Tests de non Régression.

L' activité de Tests est tournée vers les Clients en France et en Europe (Allemagne/Suisse) mais aussi vers les Clients en Afrique avec dans un premier temps le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest (Cote d'Ivoire).



KALIS est aussi partenaire France de la société Open ERP (éditeur de l'ERP Open source OPEN ERP). Nous proposons à nos Clients des Services d'Intégration de la solution ERP Open Source Open ERP.



Ma vie extra professionnelle:

Je suis marié et j'ai 3 filles.

Mon épouse est chef d'entreprise dans le service aux personnes âgées et handicapées (La Vie Simple).

Je suis par ailleurs Conseiller municipal à Neauphle le Chateau (Yvelines) en charge des questions de Sécurité et de Défense.



Je suis Auditeur de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale AR 180). Je suis Référent Défense IHEDN pour les Yvelines (coordination des Elus correspondants Défense du département 78).

Je suis aussi conseiller à la Chambre de Commerce et d'Industrie Yvelines / Val d'Oise et la Chambre Régionale Ile de France. Je m'intéresse au développement économique de nos Entreprises PME et ETI en ile de France.



Mes compétences :

DSI

Qualité

Test

Audit

Défense

Gouvernance

Open source