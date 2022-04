Didier LOTH

De formation ingénieur, je me suis passionné puis engagé dans l’informatique voilà 23 ans. Très rapidement, je me suis tourné vers le commercial qui s’orientait davantage vers les relations humaines, puis le management d’équipes, et enfin la direction de centres de profit.

Quand je travaillais pour de grands groupes j’ai souvent été fâché de constater la prépondérance du faire-savoir sur le savoir-faire et plus encore, sur le savoir-être. Pour ma part, je crois justement que le savoir-être est primordial, car c’est par cette qualité que se révèlent les talents véritables.



Loyauté, intégrité et honnêteté alliés au respect de la personne sont mes valeurs fondamentales. Celles de mes engagements, de mon travail en équipe, de mes réussites partagées. Les valeurs qui, je crois, sont celles qui permettent de gagner ensemble. Le plus beau compliment ? « C’était impossible, mais ils l’ont fait ».



"La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes ; il n’est qu’un luxe véritable, c’est celui des relations humaines. »

Antoine de Saint-Exupéry

Ecrivain et aviateur

1900 - 1944



Mes compétences :

Coaching

Management

Ressources humaines

SIRH