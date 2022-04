Hichem DHRIF

Au cours de ma carrière, j'ai développé une expertise d’assistance à maitrise d’ouvrage dans la réalisation de projets d'intégration de SI, d'études de mise en place de gouvernance IT, de réalisation de schémas directeurs, de cadrage et d’urbanisation du système d’information. Il s’agit souvent de missions à titre de directeur de projet. Mes missions m'ont permis d’œuvrer en consulting dans des contextes de transformation du SI et dans le support et l’accompagnement en direction de projets.



Mes compétences :

Gouvernance IT

Architecture d'entreprise

PMO

Urbanisation

AMOA

PPM