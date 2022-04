Daniel SCHWINDENHAMMER :

Durant plus de vingt ans de vie professionnelle en bureau d’études, j’ai appris que la construction d’une machine était un processus qui ne pouvait se faire qu’avec l’écoute des besoins des clients. Associé à un esprit structurel, l’échange permet d’atteindre l’objectif souhaité avec succès.

En découvrant la psychothérapie, j’ai retrouvé des modes de fonctionnements identiques. L’utilisation d’outils psychothérapeutiques et de développements personnels riches et variés me permet de guider les clients vers leurs états désirés.

A savoir l'individuation, l'autonomisation, la différenciation, la responsabilisation bref trouver son leadership, se réaliser, aller vers son savoir Faire et Etre...Trouver son centre d'excellence et la joie de vivre.

Acquérir une parole élaborée, une parole de coeur, expression du SOI.



Mes compétences :

Gestion du stress

Éducation

Développement personnel

Coaching

Psychothérapie

Bien être

Communication

Santé

Pnl

Coach