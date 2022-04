Daniel SDIKA

Expert comptable avec une expérience professionnelle de plus de 26 ans nous assurons outre les tâches classiques de l'expert comptable des missions un peu plus sophistiquées dans le cadre de la restructuration patrimoniale des dirigeants et des entreprises.



Adepte de nouveaux concepts nous proposons des solutions innovantes.



En matière d'accompagnement nous participons à la mise en place de tableau de bord personnalisé, ainsi que le suivi de celui-ci.



Mes compétences :

Audit

Commissariat aux comptes

Comptabilité

Conseil

Conseil fiscal

Restructuration

Tableau de bord

tenue de comptabilité