Yohan SDIKA

Ingénieur calculs en mécanique des structures et des matériaux, j'exerce actuellement dans le domaine de l'aérospatial et plus particulièrement sur la lanceur Ariane 5.



L'ensemble de ces projets sont menés à l'aide d'outils numériques tels que Patran/ Nastran, Samcef, Bacon ou encore Workbench qui sont les principaux logiciels que j'utilise.

A cela biensur s'ajoute en fonction de chaque projet ses spécifiées techniques et numériques.

Pour plus de détails je vous invite a vous pencher sur mes expériences.



AUTONOMIE, ESPRIT D'INITIATIVE, et BONNE APTITUDE A COMMUNIQUER sont les qualités que je m'efforce de parfaire pour remplir au mieux mon rôle d'ingénieur.



Mes compétences :

Mécanique

Mécanique des structures

Mécanique générale

Éléments finis

Analyse de données

Aéronautique

Modélisation

Matériaux

CAO

Samcef

Nastran

Patran