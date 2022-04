Daniel SEDILLIERE

DEPUIS MON DEPART EN RETRAITE (2001)

FORMATIONS (de 2002 à ce jour)



- Dans le cadre de de SEDILLIERE CONSULTING, formations techniques et commerciales pour l’Industrie.( en particulier formations sur la Robinetterie Industrielle)

-Diverses formations commerciales et techniques dans de nombreuses sociétés Françaises (voir mon site http;//www.sedilliereconsulting.com/

- Formations Management des Hommes et Gestion du Temps / Choix des Priorités



CONSEIL EN ENTREPRISES (de 2002 à ce jour)



-Conseil et délégué Général du syndicat ADFRI (Association des Distributeurs Français de Robinetterie Industrielle) de 2001 à 2007

-Secrétaire d’un GIE (8 entreprises) de 2001à 2009

--mise en place d’organisations commerciales

--réorganisation d’une PME en Haute-Savoie (Sté RIBAT)

---Audit de gestion auprès d’une PME (SGD)

-Mise en place d’un service ACHATS dans une PMI (SERAIL)

-Conseil dans une grande entreprise de Distribution de fournitures Industrielles (LORANS SA)

- Conseil dans quelques PME Vendéennes

http://www.sedilliereconsulting.com/



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Force de vente

Management