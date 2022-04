Daniel SIMON

Formation technique à la base et mise en pratique pendant 7 ans, puis formation commerciale et intégration de la force de vente chez l'un des principaux acteurs de la bureautique mondiale pendant 5 ans. Je travail depuis 2001 comme commercial dans le domaine de la sûreté (systèmes de contrôle des accès, gestion des flux, vidéosurveillance, protection de site). J'ai une expérience professionnelle principalement aquise dans des groupes de dimension internationale (CANON France, SECURITAS, SIEMENS BT, GUNNEBO, STANLEY).

Mes points forts : ma double compétence technique et commerciale acquise chez les clients et via de nombreuses formations en entreprise principalement orientées vers la technique, la vente de systèmes et de solutions.



Mes compétences :

Business

Business developper

Commerciale

Compétence technique

Contrôle d'accès

Developpement d'affaires

Gestion de projets

Gestion des flux

Ingénieur Commercial

Sureté

Technique

Vente

Industrie

Vidéo-protection