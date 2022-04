Bonjour,

je suis Daniel SIN, 24 ans.

Etudiant au CFA UTEC à Emerainville et prépare un master M2I (Manager en Ingénierie Informatique des réseaux et des télécoms) et en alternance chez ITS OVERLAP.

Actuellement en apprentissage, j’assiste pour le moment à quelque consultant réseau et j'effectue des missions interne, sur des équipements cisco, netasq et hp...





Mes compétences :

MySQL

Windows 2008 server

JAVA

VMWare

C + +

Windows 7

SAN

Php/mysql

HTML

Cisco CCNA

Lunix

NAS

Windows 2003 Server

Windev 5 à 17

Webdev