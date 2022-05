Rasheed AKINSANYA

Au cours de mes expériences au sein des sociétés telles que Insight Technology SAS et Comsoft ont été des points forts, par la connaissance du milieu qu'ils m'ont apporté, mais aussi par la rencontre de divers spécialistes du secteur (Éditeurs, Revendeurs et Grossistes) et la découverte de leurs pratiques.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, j'ai un désir très profond de réussir mon parcours professionnel, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.



Mes compétences :

Commercial

dynamique

Vente