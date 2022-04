Après avoir effectué trois années en classes préparatoires aux Grandes Ecoles filière Mathématiques Sup/Mathématiques Spé, j'ai intégré l'Ecole des Mines d'Alès par le concours.



J'ai suivi un parcours Génie Civil. Ce domaine offre une diversité de métiers et de projets qui m'attire beaucoup et nécessite des compétences techniques et un esprit d'équipe.