Daniel SIRAN

Avec plus de vingt ans d’expérience professionnelle en informatique, plus de quinze ans de carrière dans la direction d’équipes d’études et de développement, de déploiement et de maintenance de systèmes d’informations, je peux exercer une position de manager ou consultant senior en France ou en Europe.



Expertise: projets de déploiement d’envergure, assistance à maîtrise d’ouvrage, architecture de systèmes et de réseaux, EAI, GED, sites web Internet/Intranet, études/recherche & développement, conseil en organisation et pilotage de projets, pilotage de projets stratégiques dont migrations, études de faisabilité, encadrement fonctionnel.



Secteurs d’activité: Banques, Télécoms, Transports, Education, Administrations, PME, Recherche.



International: bilingue français–anglais. Postes en Israël, Angleterre, Allemagne, Italie, Etats-unis.



Mes compétences :

AMOA

EAI

GED

Informatiques

Internet

Intranet

Web